В Китае раскрыли крупную шпионскую сеть

Органы госбезопасности КНР провели операцию Синьлэй ("Удар грома")-2020 по пресечению подрывной работы тайваньских агентов.

По сообщениям в китайских СМИ, местным силовикам удалось раскрыть сотни дел о шпионаже, задержать группу тайваньских агентов и их пособников, а также ликвидировать разведывательные агентства, работающие против Пекина. Количество задержанных пока не называется.

Предыдущая операция такого рода проводилась в 2018 году, однако за последнее время силы, выступающие за независимость Тайваня и подвергающие сомнению принцип "одного Китая", значительно активизировались. Они действуют как вовне, добиваясь признания Китайской Республики, занимающей остров Тайвань, отдельным государством, так и ведут свою работу в материковой части Китая.

Напомним, власти Тайваня тем временем занялись повышением боеготовности вооружённых сил и приступили к постройке собственной подводной лодки.