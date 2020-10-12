12 Октября 2020
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Политика За рубежом
инфографика тайваньский вопрос, Тайвань, Китай, Гоминьдан, Коммунистическая партия Китая (2012) | Фото: Накануне.RU

В Китае раскрыли крупную шпионскую сеть

Органы госбезопасности КНР провели операцию Синьлэй ("Удар грома")-2020 по пресечению подрывной работы тайваньских агентов.
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По сообщениям в китайских СМИ, местным силовикам удалось раскрыть сотни дел о шпионаже, задержать группу тайваньских агентов и их пособников, а также ликвидировать разведывательные агентства, работающие против Пекина. Количество задержанных пока не называется.

Предыдущая операция такого рода проводилась в 2018 году, однако за последнее время силы, выступающие за независимость Тайваня и подвергающие сомнению принцип "одного Китая", значительно активизировались. Они действуют как вовне, добиваясь признания Китайской Республики, занимающей остров Тайвань, отдельным государством, так и ведут свою работу в материковой части Китая.

Напомним, власти Тайваня тем временем занялись повышением боеготовности вооружённых сил и приступили к постройке собственной подводной лодки.

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В Китае раскрыли крупную шпионскую сеть

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Теги: Китай, Тайвань, шпионаж



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