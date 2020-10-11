11 Октября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
(2020) | Фото: t.me/breakingmash

КНДР показала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А"

В КНДР на параде продемонстрировали новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А" ("Полярная звезда"). В стране были выпущены уже несколько модификаций таких ракет, испытания которой проводились в октябре 2019 года.

Разработкой уже заинтересовался Пентагон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. В Министерстве обороны заявили, что США в курсе сообщений о демонстрации на северокорейском параде новых вооружений. Представители Пентагона подчеркнули, что Соединенные Штаты уже проводят анализ ситуации с КНДР в контакте с союзниками в данном регионе.

Напомним, в июне власти Северной Кореи заявили о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по соглашениям с Южной Кореей (демилитаризованная зона). Так власти КНДР намерены укрепить линии фронта. В Генштабе Народной армии КНДР сообщили, что "отслеживают ситуацию с недавним ухудшением отношений с Южной Кореей" и "подготовят планы военных действий"

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КНДР показала новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А"

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Теги: Пуккыксон 4-А, КНДР



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