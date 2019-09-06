Прокуратура начала проверку жалоб пермских врачей

Прокуратура Пермского края проводит проверку соблюдения прав врачей городской больницы № 6 в Перми. Ранее медики объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и низких зарплат.

Заявление руководителей травматологического отделения и отделения новорожденных опубликовал "Альянс врачей". Медики заявили, что отказываются от переработок и совместительства, которые, по их словам, не оплачиваются в должном размере.

Краевая прокуратура поручила прокурорам отделения в Орджоникидзевском районе выехать на место и оценить ситуацию с правовой точки зрения. Кроме того, прокуроры оценят, как повлияла "забастовка" на качество и объемы оказания медпомощи в больнице.