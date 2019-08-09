Пермские родители провели пикет против распространения ювенальных технологий в регионе

Перми сегодня прошел пикет против распространения ювенальных технологий в регионе, организатором которого стало пермское отделение Родительского всероссийского сопротивления. Мероприятие проходило на участке улицы Попова возле остановки между улицами Петропавловская и Ленина со стороны монумента "Единство фронта и тыла".

Как сообщил Накануне.RU координатор пермского отделения "Сути времени" Павел Гурьянов, "пикет прошел очень хорошо".

"Пришло больше человек, чем мы ожидали. Более 30 человек. Активисты, и родители с детьми. Само мероприятие вызвало заинтересованность. Люди подходили, говорили, что слышали много историй о незаконных изъятиях детей", - прокомментировал итоги пикета лидер "Сути времени".

Также по словам общественника, на пикет пришла и активистка Людмила Ёлтышева, в поддержку которой и была устроена акция.

Напомним, ранее Ёлтышева сообщала в соцсетях, о том, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё анонимно пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Ситуация стала предметом диалога с детским омбудсменом Светланой Денисовой. В обращении говорится, что "пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников."Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" – сказано в анонимке.