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пикет против вмешательства соцслужб в дела семьи (2019) | Фото: Пермское отделение Родительского всероссийского сопротивления

Пермские родители провели пикет против распространения ювенальных технологий в регионе

Перми сегодня прошел пикет против распространения ювенальных технологий в регионе, организатором которого стало пермское отделение Родительского всероссийского сопротивления. Мероприятие проходило на участке улицы Попова возле остановки между улицами Петропавловская и Ленина со стороны монумента "Единство фронта и тыла".

Как сообщил Накануне.RU координатор пермского отделения "Сути времени" Павел Гурьянов, "пикет прошел очень хорошо".

"Пришло больше человек, чем мы ожидали. Более 30 человек. Активисты, и родители с детьми. Само мероприятие вызвало заинтересованность. Люди подходили, говорили, что слышали много историй о незаконных изъятиях детей", - прокомментировал итоги пикета лидер "Сути времени".

пикет против вмешательства соцслужб в дела семьи(2019)|Фото: Пермское отделение Родительского всероссийского сопротивления

пикет против вмешательства соцслужб в дела семьи(2019)|Фото: Пермское отделение Родительского всероссийского сопротивления

Также по словам общественника, на пикет пришла и активистка Людмила Ёлтышева, в поддержку которой и была устроена акция.

Напомним, ранее Ёлтышева сообщала в соцсетях, о том, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё анонимно пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Ситуация стала предметом диалога с детским омбудсменом Светланой Денисовой. В обращении говорится, что "пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников."Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" – сказано в анонимке.

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Пермские родители провели пикет против распространения ювенальных технологий в регионе

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Теги: пикет против вмешательства соцслужб в дела семьи, Людмила Ёлтышева, суть времени, родительское сопротивление



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