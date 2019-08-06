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Больница-долгострой Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В нижневартовской больнице-долгострое закончили строительство котельной

В Нижневартовске строители закончили возведение в больнице-долгострое котельной. Подрядчики провели пуско-наладочные работы, получили заключение о соответствии построенного объекта проекту, а также разрешение на ввод котельной в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Саму больницу продолжают возводить – ежедневно этим занимаются 200 рабочих, вскоре к ним присоединятся ещё 400. Часть из них пригласит работать на объект новый подрядчик – красноярская компания "Монолитстрой", с которой в июне заключён двухлетний госконтракт. Управляющий директор организации Александр Хмелев сообщил, что сейчас его подчинённые "занимаемся кровлей, усилением железобетонных конструкций".

"Поступают материалы для наружных сетей, временного электроснабжения. Опыт работы у нас есть – мы возводили здания медицинских учреждений, например, в Красноярском крае, в Хакасии", - сказал Хмелев.

Больница-долгострой Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Больница-долгострой Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Красноярский подрядчик будет работать на объектах первой очереди, куда входят блоки "А" и "Б", хозяйственный корпус, гараж, а также цех утилизации медицинских отходов. По словам представителя компании, для завершения работ и ввода в эксплуатацию данных объектов привлекать будут как местных специалистов, так и красноярских.

Глава города Василий Тихонов во время посещения стройплощадки отметил, что компания гарантирует выполнение взятых на себя обязательств в срок. На второй очереди строительства – блоках "В" и "Г", инфекционном корпусе, здании ГО и ЧС – работает компания "Версо-Монолит". Госконтракт должен быть исполнен до конца года. Строители обустроят также пространство вблизи зданий. Планируется закупить медицинское оборудование и оснастить здания, степень готовности которых высокая.

"Согласно контракту, больничный комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в июне 2021 года. Функционировать он начнет сразу, как пройдут необходимые процедуры по проверке учреждения и получения необходимой документации, позволяющей вести медицинскую деятельность", - отметил руководитель проекта Александр Макариков.

Как сообщало Накануне.RU, больницу в Нижневартовске возводят уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.

Больница-долгострой Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Больница-долгострой Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В нижневартовской больнице-долгострое закончили строительство котельной

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Теги: окружная клиническая больница в Нижневартовске, Монолитстрой, котельная



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