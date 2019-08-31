"Это прямое нарушение конституционного права". Бортко объяснил, почему снялся с выборов

Депутат Госдумы РФ и режиссер Владимир Бортко рассказал о мотивах снятия своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Бортко отметил, что не обсуждал свое решение с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

"Иначе он бы меня отговаривал и отговорил бы, и был бы, наверное, прав", - пояснил свою позицию Бортко.

Режиссер довольно эмоционально добавил, что его никто не заставлял снимать свою кандидатуру.

"Запомните вы все, я говорю это, глядя вам в глаза. Меня никто не покупал, это мое личное решение".

Бортко подробно рассказал о переписке с ЦИК и количестве избирательных участках вне территории Санкт-Петербурга.

"С самого начала, когда я узнал об этих выборах, мне организация показалась по меньшей мере странной. Особенно тогда, когда я узнал о том, что выборы пройдут не только в Петербурге, но и на территориях Ленинградской и Псковской областей. По поводу Ленинградской - Бог с ним, хотя тут тоже вопросы есть. Но почему Псков? И когда я узнал, что в штабе врио губернатора Беглова одну из самых главных должностей занимает человек из Пскова, то все стало понятно. По этому поводу на митинге "За честные выборы" я предложил: "Давайте снимемся", я это предложил своим коллегам. Ну тут явная фальсификация, явная. Причем большого масштаба. На что они мне сказали: "Давайте напишем возмущенные письма председателю ЦИК Памфиловой. Что они и сделали", - сказал Бортко.

Режиссер добавил, что написал запрос в ЦИК Элле Памфиловой.

"А я, в свою очередь, поскольку я депутат Госдумы, сделал запрос. В нем я задал вопросы. Первый - а кто спрашивал субъекты Федерации, которые к городу (Санкт-Петербургу - прим.) не имеют никакого отношения, возможно ли там проводить выборы губернатора? А почему Псков? Почему не Новгород, где участков больше? Почему не Карелия? Еще одна вещь - а как собираются организовывать участки на всех этих территориях? Самое смешное, что до последнего участка в Псковской области 500 км от нас", - возмущенно отметил Бортко.

"И последний вопрос самый главный - это ведь прямое нарушение конституционного права, то есть права на выборы. Те люди, которые будут голосовать за губернатора вне города, не имеют права голосовать за муниципальных кандидатов, их просто лишили голоса, они ничего не могут сделать. На мой взгляд, это прямое нарушение, эти выборы проводить нельзя", - считает депутат Госдумы.

После этого Бортко процитировал ответ Эллы Памфиловой.

"И я получил ответ. "Всецело разделяю вашу озабоченность по вопросу организации голосования избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательных участках, организованных за пределами Санкт-Петербурга. Члены ЦИК России и я лично полностью поддерживаем вашу позицию. Неоднократно на заседаниях..." и так далее, так далее, так далее. Это ответ Центральной избирательной комиссии. То есть все, что я говорил, соответствует действительности", - отметил Бортко.

Режиссер привел диалог между ним и несколькими влиятельными людьми.

"Меня мои друзья очень компетентные, я не могу их называть, спрашивают: "А вы что, хотели выиграть?" Я говорю: "Да, я хотел выиграть". Меня спросили: "Вы настолько наивный человек?" Я сейчас обобщаю, это был разговор не с одним человеком. Мне сказали, что такого не будет никогда и механизм для этого создан. Я был почти уверен во втором туре выборов. Очень интересная ситуация - что бы ты ни делал и куда бы ты ни шел, ты придешь к одному и тому же результату", - отметил Бортко.

Он добавил, что КПРФ недовольна таким решением.

"Я не знаю, я не советовался с партией, я не советовался с вождем партии, я понимаю, что он бы меня останавливал и правильно бы сделал. Но сняться с выборов - это мое личное решение. До каких же пор все это будет? И что, теперь молчать все время? Я приму любое решение партии, считаю, что оно будет достаточно суровым. Возможно, мне придется уйти из Госдумы. Но я понимаю, что я хочу еще одного: идут муниципальные выборы. Я не мог выиграть никогда, я уже популярно объяснил почему. Но они то могут, муниципальные, они могут и должны это сделать", - отметил Бортко.