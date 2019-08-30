Во Владимирской области массово уволились медсестры

Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат, сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы Александра Обидина.

По его словам, сокращение стимулирующих выплат произошло в связи с перевыполнением дорожной карты по зарплате. Сейчас медсестры, написавшие заявление, получают около 32-35 тыс. руб в месяц. В результате сокращения стимулирующих выплат их зарплата снизится на сумму от 400 до 1,5 тыс. руб.

Как сообщает издание, если медсестры не заберут заявление, то 10 сентября станет их последним рабочим днем. В понедельник в больнице пройдет собрание, на котором медсестрам еще раз разъяснят ситуацию. Отмечается, что в данный момент в больнице работают порядка 500 медсестер. Не хватает трех человек.

Александр Обидин также сообщил, что надеется, что большую часть медсестер удастся убедить остаться. Напомним, ранее заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что все хирурги из Нижнего Тагила, написавшие заявления об увольнении, вернутся на работу.

Напомним, в городе работает комиссия Минздрава РФ: в ведомстве пообещали, что врачам-хирургам будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку за июль и август. Сообщалось, что после разъяснительной беседы пятеро из них отменили решение об увольнении, а еще один находится в отпуске. Накануне стало известно, что от работы отстранены главврачи тех больниц, хирурги которых писали заявления: речь идет о ЦГБ №1 и Демидовской больнице. Как пояснили в областном минздраве, медики отстранены на время проверки и это является стандартной процедурой.