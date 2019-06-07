Власти Югры выезжают в Советский для решения конфликта с работниками центра культуры и спорта

Представители департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сегодня выезжают в Советский для урегулирования конфликтной ситуации с работниками Городского центра культуры и спорта, которые ранее пригрозили властям забастовкой из-за низких зарплат, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Сегодня в городе состоится ряд рабочих встреч, инициированных окружным департаментом культуры - это встречи с представителями администрации Советского района и городского поселения Советский и трудовым коллективом центра культуры.

"В состав рабочей группы вошли исполняющая обязанности руководителя депкультуры Югры Ирина Кибкало, представители депкультуры и депспорта Югры, профсоюзной организации работников физической культуры и спорта. По результатам проведенных встреч будет сформирован план мероприятий ("дорожная карта"), совместно с заинтересованными сторонами будут подготовлены варианты решений по урегулированию сложившейся ситуации", - пояснили в департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, 10 июня часть коллектива - 28 человек планировали начать забастовку из-за низких зарплат. Однако, если требования сотрудников центра культуры и спорта не будут услышаны, то к ним могут присоединиться и остальные работники. Уведомление о протесте ранее было направлено в администрацию Советского. Размер зарплат работников центра культуры и спорта находится на уровне МРОТ, установленного в Югре.

Вчера стало известно об увольнении директора центра Александра Блинова.