В Челябинске врачи горбольницы пожаловались в прокуратуру на снижение зарплаты

В Челябинске медработники ГКБ №6 пожаловались в прокуратуру и врио губернатора Алексею Текслеру на резкое снижение заработной платы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной организации профсоюза работников здравоохранения, обращение подписали 66 сотрудников. С марта в учреждении вступило в силу новое положение об оплате труда, по которому за счет увеличения окладной части сократились стимулирующие выплаты.

"Однако, изменения в оплате труда не предусматривали снижения заработной платы, как это произошло на самом деле. Это недопустимо, так как является нарушением указов Президента, решений РТК, отраслевого соглашения между министерством здравоохранения области и областным комитетом Профсоюза", - рассказал председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Ковальчук.

Медработники попытались выяснить у руководства больницы причину снижения зарплаты, но это привело к угрозам со стороны администрации учреждения.

Сейчас в учреждении работает комиссия областной организации профсоюза по выявлению нарушений трудового законодательства.