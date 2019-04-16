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В Екатеринбурге бизнес-партнер Гайсина приговорен к 7 годам колонии общего режима

В Екатеринбурге бизнес-партнер Малика Гайсина приговорен к 7 годам колонии общего режима. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", Сергей Фролов задолжал им более 132 млн руб. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор вынесен в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2017 году по заявлениям АО "Екатеринбургская электросетевая компания", АО "Екатеринбургэнергосбыт", а также Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

"Судом установлено, что с августа 2011 года по февраль 2017 года Сергей Фролов – руководитель предприятий ООО "Региональные электрические системы", ООО "УНТЭСК", ООО "Торговый Дом НЦБК", ОАО "Карат", подконтрольных Малику Гайсину, не оплачивал электроэнергию", - добавили в АО "ЭнергосбыТ Плюс"

История вопроса судебных разбирательств с бизнес-структурами Сергея Фролова и Малика Гайсина насчитывает более 15 лет. Так, например, с 2002 года энергетики предпринимали неоднократные попытки взыскать долги с юридических лиц. Из года в год владельцы имущества предприятия действовали по одной и той же схеме, призванной уйти от оплаты счетов за электроэнергию.

"Теперь Сергею Фролову придется не только рассчитаться личным имуществом за махинации, но и отбыть срок в колонии общего режима", - резюмировали в компании.

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В Екатеринбурге бизнес-партнер Гайсина приговорен к 7 годам колонии общего режима

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Теги: Сергей Фроло, ЭнергосбыТ Плюс, Малик Гайсин, долги



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