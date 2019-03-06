Госдума отказалась снижать пенсионный возраст и вводить наследование пенсии

Снижение пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 для мужчин, отмена "балльной" системы начисления выплат, введение наследования пенсии и плоской шкалы страховых взносов в Пенсионный фонд, - все эти предложения Госдума отклонила по результатам рассмотрения законопроектов "Справедливой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Нынешняя пенсионная система с непрозрачным порядком начисления баллов доказала свою неэффективность, говорится в пояснительной записке к законопроекту СР.

Оппозиционные депутаты предложили более понятный и простой, по их мнению, способ определения размера пенсионных накоплений, который учитывал бы стаж гражданина, его возраст и зарплату.

Пенсионный возраст депутаты предложили вернуть до прежних 55 лет для женщин и 60 – для мужчин.

Страховая пенсия не наследуется, напомнил Валерий Гартунг, а выплаты по накопительной заморозили. "Раз вы у человека забрали часть пенсии и сделали ее страховой, сделайте ее такой, чтобы можно было наследовать", - предложил докладчик.

Член комитета по труду Светлана Бессараб возразила, что в таком случае низкооплачиваемые работники останутся без пенсии.

"У нас солидарная страховая система: работающие формируют пенсионные взносы для неработающих. Сейчас 72 млн работающих формируют накопления для пенсионеров. За счет высокооплачиваемых работников формируется пенсия для низкооплачиваемых. В накопительной схеме каждый сам за себя – чем выше доход, тем больше пенсия, ее минус в том, что при ней граждане с низкими доходами никогда не будут обеспечены достойным уровнем пенсии", - сказала депутат.

Инициатива СР поставит под угрозу 43 млн нетрудоспособных пенсионеров, считает Бессараб, их не на что будет содержать.

"Все взносы трансформировались в баллы, а баллы прошли индексацию, - сообщила Светлана Бессараб, комментируя предложение отказаться от "балльной" системы начисления пенсий. – При предложенной схеме не будет возмещения за нестраховые периоды, будут ущемлены права матерей в декрете, будет запрещено участие работодателя в накоплении".

В комитете считают, что авторы законопроекта не ушли "те положительные изменения, которые получили более 33 млн пенсионеров". Содокладчик пояснила, что речь идет о прибавке к пенсии в размере 364 млрд руб., к которой добавятся еще 85 млрд руб. по поручению президента.

Вера Ганзя инициативу коллег поддержала: "Это вернет утраченные права гражданам".

Законопроекты СР – доказательство того, что альтернатива повышению пенсионного возраста есть, заметил Дмитрий Ионин. Нынешнюю пенсионную систему он сравнил с пирамидой, подобной МММ.

"Как мы гарантируем людям, что они получат свою страховую пенсию?" – спросил депутат.

Михаил Тарасенко из "Единой России" сообщил, что расходы на пенсионные выплаты составляют 8,6 трлн руб. в год, а законопроект СР предлагает увеличить их на 6,3%, при этом размер пенсии останется неизменным.

"Законопроект стимулирует идеологию рантье, людей, которые не работают, но будут получать доходы. Действующая система учитывает людей, которые потеряли кормильца, а предлагаемая система ведет вникуда – не увеличивает пенсии и не стимулирует людей", - сказал он.

Валерий Гартунг заметил, что названные им 6 трлн руб. – лишь теоретические расходы бюджета при реализации законопроекта.

"Сделайте все, чтобы пенсионеры жили дольше, и принятие закона не потребует ни одной копейки", - заключил депутат.

Еще одним предложением оппозиционеров было заменить регрессивную шкалу страховых пенсионных взносов на плоскую, чтобы и топ-менеджеры государственных компаний, и простые граждане отчисляли в Пенсионный фонд одинаковый процент со своей зарплаты.

"При превышении определенного размера заработной платы (около 750 тыс. руб. в год) размер отчислений в Пенсионный фонд России сокращается с 22% до 10%, а отчисления в Фонд социального страхования прекращаются вообще. Принятие настоящего проекта федерального закона позволит увеличить ежегодный объем поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 600 млрд руб., в Фонд Социального Страхования Российской Федерации – в размере 90 млрд руб.", - говорится в пояснительной записке.

Ни один из законопроектов не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа голосов.