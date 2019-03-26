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"Отсутствие мусора, чистые дороги". Алексею Текслеру Магнитогорск понравился больше, чем Челябинск

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подвёл итоги рабочего визита в Магнитогорск, передает корреспондент Накануне.RU. Внешний вид города главе области понравился больше, чем Челябинск, объезд которого он совершил накануне.
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"Отсутствие мусора, - это то, что я увидел. Чистые дороги. Скажу откровенно, Магнитогорск мне понравился больше, чем Челябинск с точки зрения благоустройства и внешнего вида. Естественно за одну поездку я проехал только по отдельным улицам и дорогам, делать окончательный вывод нельзя. Но первое впечатление такое", - прокомментировал он.

В Магнитогорске Текслер пообщался с жителями пострадавшего в результате взрыва дома.

Алексей Текслер, Магнитогорск, врио губернатора Челябинской области(2019)|Фото: nakanune.ru

магнитогорск, визит Текслера, Алексей Текслер(2019)|Фото: nakanune.ru

"Я очень рад, что смог пообщаться с жителями дома, с теми, кто пострадал. Впечатление следующее: с людьми надо разговаривать. Есть отдельные вопросы под медобслуживанию, люди задают понятный вопрос, когда начнутся выплаты. Что касается пострадавших подъездов, особое внимание нужно уделять тем, кто жил в седьмом подъезде, они самые пострадавшие, и люди обращали на это внимание. Крайне важно дойти до каждого человека. Я для себя много выводов сделал. Мы сейчас поедем подведем итоги в администрации города по этому вопросу. Я считаю, что это было правильным решением пообщаться с жителями дома", - подчеркнул глава области.

Алексей Текслер, встреча с Магнитогорске(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер, возложение цветов, дом(2019)|Фото:Накануне.RU

Алексей Текслер, Магнитогорск, дом, территория(2019)|Фото:Накануне.RU

Врио губернатора также объяснил, почему в ходе своего первого визита в город не посетил ММК. По его словам, приоритетом областных властей являются социальные объекты.

ключевые слова магнитогорск, визит Текслера(2019)|Фото: nakanune.ru

"Социальные объекты это приоритет для городской и областной власти. Что касается комбината, в следующий раз я, безусловно, посвящу весь день решению экологических проблем, обсуждению с руководством комбината тех вопросов, которые есть, и обязательно посещу комбинат. Это ключевой промышленный объект не только Магнитогорска, но и области", - отметил Текслер.

Алексей Текслер, Магнитогорск, врио губернатора Челябинской области(2019)|Фото: nakanune.ru

Как сообщало Накануне.RU, ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер наградил сотрудников МЧС, полиции и жителей города за ликвидацию последствий ЧС в Магнитогорске.

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"Отсутствие мусора, чистые дороги". Алексею Текслеру Магнитогорск понравился больше, чем Челябинск

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Теги: Алексей Текслер, Магнитогорск, врио губернатора Челябинской области, визит



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