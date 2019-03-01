"Единая Россия" приостановит членство в партии главы Чебаркуля, подозреваемого в получении взятки

"Единая Россия" приостановит членство в партии главы Чебаркуля Сергея Ковригина, подозреваемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Вопрос будет рассмотрен местным политическим советом 4 марта.

В партии отметили, что приостановка членства осуществляется на основании факта возбуждения уголовного дела.

Напомним, Ковригина подозревают в получении взятки. Сегодня чиновник был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. рублей в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.