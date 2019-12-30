16 Октября 2020
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Курганской области произошло смертельное ДТП: водитель заснул за рулем и столкнулся с автобусом

Сегодня вечером в Катайском районе на 144 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган автомобиль Hyundai Sonata столкнулся с пассажирским автобусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

По предварительным данным, легковушка ехала со стороны Каменск-Уральска в направлении Кургана. Водитель уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом. Водитель автобуса попытался резко затормозить, но избежать столкновения не удалось. Автобус получил механические повреждения. В автобусе находились 11 пассажиров и водитель. Все были пристегнуты, никто не пострадал. Пассажиров доставили в Катайск, куда за ними после приехал другой автобус, чтобы они смогли продолжить движение.

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, четыре его пассажира получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники ГИБДД и другие оперативные службы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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В Курганской области произошло смертельное ДТП: водитель заснул за рулем и столкнулся с автобусом

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Теги: ДТП, автобус, авария, Hyundai Sonata



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