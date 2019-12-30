Козак: Выплата Украине $2,9 млрд - тяжелое решение

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" была тяжелым решением для российских властей.

"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы", - сказал он, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, компания "Газпром" выплатила украинской компании "Нафтогаз" $2,9 млрд.

Выплата была произведена с целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске, 20 декабря в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма, в срок предусмотренный протоколом от 20 декабря.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко информацию о поступлении денежных средств подтвердил на своей странице в Facebook.