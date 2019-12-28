14 Октября 2020
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Политика В России Северо-Кавказский ФО
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

Лидерам протеста в Ингушетии "шьют" организацию экстремистского сообщества

В отношении восьми лидеров протестов в Ингушетии возбудили новое уголовное дело по статьям о деятельности и об организации экстремистского сообщества. Об этом сообщает телеграм-канал "ФортангаORG" со ссылкой на адвоката Магомеда Бекова.

Часть из этих активистов уже обвиняют по статье об организации применения насилия, опасного для здоровья силовиков (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК), во время акции в Магасе 26 и 27 марта, у одного из них - статья о применении такого насилия (ч. 2 ст. 318 УК).

Напомним, в сентябре 2018 года лидеры Чеченской и Ингушской республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. В марте 2019 года в Ингушетии начались акции протеста, участники сочли решение "земельного вопроса" несправедливым для республики, а результаты голосования в Народном Собрании сфальсифицированными. В июне Юнус-Бек Евкуров подал в отставку.

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Лидерам протеста в Ингушетии "шьют" организацию экстремистского сообщества

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Теги: Ингушетия, граница, экстремизм



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