14 Октября 2020
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WhatsApp (2014) | Фото:

В WhatsApp появились исчезающие сообщения - СМИ

В новой версии мессенджера WhatsApp, которая пока находится на этапе бета-тестирования, появится функция автоматически исчезающих сообщений. Она будет доступна для платформ Android и iOS и только в групповых чатах, пишут техноблоги WABetaInfo и 91Mobiles.
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В новой версии WhatsApp 2.19.348 для смартфонов на основе Android кнопка Disappearing Messages (исчезающие сообщения) переформатировалась в Delete Messages (удаление сообщений). В нынешней версии мобильного приложения удалять сообщения можно только вручную.

Как пишет портал WABetaInfo, эта функция будет работать как инструмент для очистки групповых чатов. Ее смогут включить или отключить только администраторы, они же будут определять сроки, когда сообщения удалятся. Это поможет автоматически чистить чаты и экономить место в памяти телефона. Точная дата появления функции в мессенджере неизвестна, отмечает РБК.

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В WhatsApp появились исчезающие сообщения - СМИ

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Теги: whatsapp, сообщения, групповые чаты



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