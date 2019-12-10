WhatsApp после 31 декабря перестанет работать на миллионах устройств

Мессенджер WhatsApp с 1 января 2020 года прекратит работать на миллионах устройств по всему миру.

Принадлежащий компании Facebook сервис постепенно прекращает поддержку платформ, которые не позволяют в будущем расширять возможности приложения, пишет Regnum.

Приложение перестанет работать с операционной системой Windows Phone, Android до версии 2.3.7 и iOS до 8-й версии включительно.

Отметим, по данным Mediascope, в апреле этого года самым популярным мессенджером в России у пользователей мобильных устройств в возрасте 12–64 лет был WhatsApp.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp с устройств из-за возможных хакерских атак.

Как говорит Дурова, эта программа не только не защищает сообщения своих пользователей, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру.

По словам Дурова, чтобы данные оказались у злоумышленника, хакеру достаточно отправить пользователю WhatsApp видео.