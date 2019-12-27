Врио главы Большесосновского района стал депутат Владимир Тресков

Главой Большесосновского района вместо ушедшего в отставку Вячеслава Буркова стал депутат земсобрания Владимир Тресков, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение об отставке депутаты утвердили сегодня.

Возглавлять район Владимир Тресков будет до проведения конкурса на должность мэра, который будет объявлен в январе. Также депутаты земсобрания сегодня приняли в первом чтении бюджет - напомним, в конце октября парламентарии сорвали рассмотрение этого вопроса из-за отказа со стороны администрации покинуть заседание.

Ранее депутаты собрания дважды отправляли Буркова в отставку, однако он оба раза восстанавливался в должности. Позже суд "снял" "неуд" с главы района, который ему "поставили" депутаты Земского собрания.