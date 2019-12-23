В Прикамье суд отменил "неуд", который поставили главе района депутаты Земского собрания

Большесосновский районный суд "снял" "неуд" с главы района Вячеслава Буркова, который ему "поставили" депутаты Земского собрания. Об этом политик рассказал в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Большесосновский суд признал незаконной и отменил оценку "неудовлетворительно", которую мне поставили депутаты Земского собрания. Это признание того, что и оценка незаслуженно поставлена, и что поставлена она с грубейшими нарушениями процедуры. Справедливость все-таки есть", - написал он.

Напомним, ранее депутаты собрания дважды отправляли Буркова в отставку, однако он оба раза восстанавливался в должности.