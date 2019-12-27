В Прикамье ушел со своего поста глава района, которого дважды отправляли в отставку депутаты

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://perevozki.youdo.com/sankt-peterburg/garbage/, варианты >>
Услуги мастера: http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/geo/krasnoyarsk/ по ссылке.
Услуги сервиса: http://perevozki.youdo.com/passenger/buses/ikarus/fare/moskovskaya/, смотреть варианты >>



Политика Пермский край
Глава Большесосновского района Пермского края Вячеслав Бурков (2019) | Фото: facebook.com/burkov.zspk

В Прикамье ушел со своего поста глава района, которого дважды отправляли в отставку депутаты

Ушел в отставку глава Большесосновского района Прикамья Вячеслав Бурков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня – последний день в должности главы Большесосновского района. Решение непростое, но в данной ситуации – самое мудрое и взвешенное. Что примечательно, я проработал в этой должности ровно два года: именно 27 декабря 2017 года меня избрали на этот пост", - написал политик в своем Facebook.

По его мнению, два прошедших года было для него "непростые, но очень интересные и насыщенные".

"Много что получилось, что-то – не совсем. Точно могу сказать, это бесценный опыт, и я теперь совсем иной, нежели был. Я стал гораздо принципиальней и знаю, что жизнь и работа "на земле" сильно отличается от сухих цифр, фраз и отчетов", - написал Бурков.

Напомним, ранее депутаты собрания дважды отправляли Буркова в отставку, однако он оба раза восстанавливался в должности. Позже суд "снял" "неуд" с главы района, который ему "поставили" депутаты Земского собрания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье ушел со своего поста глава района, которого дважды отправляли в отставку депутаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вячеслав Бурков, Большесосновский район, отставка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.03.2020 13:12 Мск В Большесосновском районе комиссия выбрала двух кандидатов на пост главы района
Ранее 13.03.2020 08:36 Мск На пост главы Большесосновского района претендуют четверо
Ранее 27.12.2019 15:42 Мск Врио главы Большесосновского района стал депутат Владимир Тресков

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2019 19:40 Мск В Прикамье суд отменил "неуд", который поставили главе района депутаты Земского собрания
Ранее 31.10.2019 08:13 Мск Из-за демарша депутатов Большесосновского района под угрозой срыва финансирование школы
Ранее 30.10.2019 12:38 Мск В Прикамье заседание земского собрания, которое дважды отправляло в отставку главу района, сорвалось из-за демарша депутатов
Ранее 13.09.2019 16:20 Мск Суд снова восстановил Вячеслава Буркова в должности главы Большесосновского района
Ранее 28.08.2019 15:25 Мск Депутаты Большесосновского района не утвердили премию Буркову
Ранее 28.08.2019 11:04 Мск В Пермском крае депутаты второй раз отправили в отставку главу района
Ранее 07.08.2019 15:14 Мск Депутаты земсобрания вновь планируют отправить в отставку главу Большесосновского района
Ранее 29.07.2019 15:59 Мск В Прикамье глава района сумел попасть в свой кабинет, когда нашел запасные ключи
Ранее 25.07.2019 09:34 Мск В Прикамье восстановленного по суду главу района не пустили в рабочий кабинет
Ранее 24.07.2019 15:24 Мск В Прикамье суд признал незаконной отставку главы Большесосновского района
Ранее 07.06.2019 14:33 Мск В Прикамье депутаты досрочно отправили в отставку главу Большесосновского района

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети