В Прикамье ушел со своего поста глава района, которого дважды отправляли в отставку депутаты

Ушел в отставку глава Большесосновского района Прикамья Вячеслав Бурков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня – последний день в должности главы Большесосновского района. Решение непростое, но в данной ситуации – самое мудрое и взвешенное. Что примечательно, я проработал в этой должности ровно два года: именно 27 декабря 2017 года меня избрали на этот пост", - написал политик в своем Facebook.

По его мнению, два прошедших года было для него "непростые, но очень интересные и насыщенные".

"Много что получилось, что-то – не совсем. Точно могу сказать, это бесценный опыт, и я теперь совсем иной, нежели был. Я стал гораздо принципиальней и знаю, что жизнь и работа "на земле" сильно отличается от сухих цифр, фраз и отчетов", - написал Бурков.

Напомним, ранее депутаты собрания дважды отправляли Буркова в отставку, однако он оба раза восстанавливался в должности. Позже суд "снял" "неуд" с главы района, который ему "поставили" депутаты Земского собрания.