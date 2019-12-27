Мария Захарова дала жару на корпоративной дискотеке в МИДе

Мария Захарова, на днях отмечавшая день рождения, снова зажигает. Теперь – на "корпоративе".

Читайте также: Марии Захаровой на день рождения преподнесли необычный подарок

В Instagram дипломат опубликовала видео зажигательного танца в своем исполнении, на "подтанцовке" был ее заместитель.

"Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают "корпоратив" Департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем - ударно отдыхаем!" – написала Мария.

Танцы Захаровой стали известными после исполнения "Калинки" на саммите Россия – АСЕАН в Сочи в 2016 году.