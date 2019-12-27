13 Октября 2020
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Общество В России Москва
Мария Захарова (2019) | Фото: instagram.com/mzakharovamid

Мария Захарова дала жару на корпоративной дискотеке в МИДе

Мария Захарова, на днях отмечавшая день рождения, снова зажигает. Теперь – на "корпоративе".
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В Instagram дипломат опубликовала видео зажигательного танца в своем исполнении, на "подтанцовке" был ее заместитель.

"Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают "корпоратив" Департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем - ударно отдыхаем!" – написала Мария.

Танцы Захаровой стали известными после исполнения "Калинки" на саммите Россия – АСЕАН в Сочи в 2016 году.

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Мария Захарова дала жару на корпоративной дискотеке в МИДе

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Теги: мария захарова, танец, корпоратив, мид



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