Марии Захаровой на день рождения преподнесли необычный подарок

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечает 24 декабря день рождения – известной блондинке исполнилось 44 года.

В Instagram она поблагодарила за все своих родителей, а также опубликовала фотографию одного из именных подарков: Захаровой вручили торт в виде нее же самой – во время брифинга на фоне известного на весь мир синего задника. "Съешь меня Такого ещё не было", - прокомментировала презент Мария.

Кстати, раньше на брифингах Захарова выглядела гораздо строже. Она надевала китель сотрудника внешнеполитического ведомства, волосы убирала в пучок и красила их в темные цвета.