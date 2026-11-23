Потерпевшему в деле экс-вице-губернатора Кубани Коробки возместили ущерб

Родственники бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возместили финансовый ущерб по уголовному делу о мошенничестве. Об этом заявил в суде потерпевший по делу - генеральный директор строительной компании Сиябанд Намоев.

"Ущерб погашен, финансовых претензий не имею", - цитирует его ТАСС. Он попросил суд не назначать бывшему вице-губернатору строгого наказания.

Коробка в ходе судебного заседания признал вину в мошенничестве и раскаялся в содеянном. Он также принес в суде Намоеву извинения.

Андрей Коробка в апреле стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Представитель Генпрокуратуры сообщил, что при обыске в поместье Коробки (где есть собственная церковь, вертолетная площадка, теннисный корт и парк) нашли 7 млн евро, $4 млн и 31 млн руб.

По данным следствия, "в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промышленной зоны на земли средне этажной застройки для дальнейшего строительства на указанном участке многоквартирных жилых домов. В январе 2026 года застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной Коробке организации - "Первореченский спортивный клуб" денежные средства в сумме 15 млн руб. При этом Коробка взятые на себя обязательства не исполнил, похитив вышеуказанные денежные средства".