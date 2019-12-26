12 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Путин, телевидение, телевизор, ВГТРК, экран, ТВ (2017) | Фото: trueinform.ru

Запрет на хорошие новости о России прописан в украинском законопроекте о СМИ

На Украине готовится законодательный запрет на любые положительные новости о России, под который попадут также цитаты президента РФ Владимира Путина или других должностных лиц. Об этом идет речь в новом законопроекте о СМИ, который разработан гуманитарным комитетом Рады и Минкультом.
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"Запрещается положительное освещение деятельности органов власти "государства-агрессора". Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов "объективности" и "сбалансированности", - говорится в документе.

Устанавливаются следующие запретные темы и новости для СМИ: содержащие заявления российских властей, в том числе "оправдывающих "вооруженную агрессию" и нарушение территориальной целостности Украины". То есть нельзя будет даже озвучивать позицию России по урегулированию конфликта в Донбассе или проблемам российско-украинских отношений. Ее можно будет только передать своими словами осуждения.

Кроме того, нельзя будет размещать "недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора", что законодательно устанавливает жесткое идеологическое требование о тональности материалов о Донбассе.

"Нельзя просто написать: "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" - это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым "аннексирован", а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением", - пишет издание "Страна".

Также в законопроекте запрещается положительно изображать советских деятелей и советские власти, если это не подано как самостоятельное развитие Украины. То есть идеологическое требование - изображать, что Украина достигала всего сама и вопреки советской власти, от которой якобы было только плохое.

Законопроект предусматривает для СМИ систему штрафов и санкций за нарушения, вплоть до закрытия.

В то же время подавляющее большинство украинских СМИ по факту и так руководствуются принципом "ничего хорошего о России".

Как сообщало Накануне.RU, еще в августе советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев анонсировал борьбу с Россией в СМИ и запрет неугодных СМИ. Сам Зеленский анонсировал информационную войну против Донбасса и России, которая является "врагом".

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Запрет на хорошие новости о России прописан в украинском законопроекте о СМИ

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Теги: Украина, СМИ, новости



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