В Челябинске прекращено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении активистки Стоп-ГОК

В Челябинске прекращено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении активистки Стоп-ГОК Галины Гориной.

"Дело об оправдании терроризма за репост в интернете сообщения о взрыве в здании архангельского ФСБ после 6 месяцев расследования, после многочисленных экспертиз в отношении моей подзащитной Галина Горина-Забавина прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления", - сообщил адвокат Андрей Лепёхин.

Как сообщило Накануне.RU, в июле в квартире Галины Гориной прошли обыски, в ходе которых была изъята вся техника. В региональном СК тогда подтвердили, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела.