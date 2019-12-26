12 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске прекращено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении активистки Стоп-ГОК

В Челябинске прекращено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении активистки Стоп-ГОК Галины Гориной.

"Дело об оправдании терроризма за репост в интернете сообщения о взрыве в здании архангельского ФСБ после 6 месяцев расследования, после многочисленных экспертиз в отношении моей подзащитной Галина Горина-Забавина прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления", - сообщил адвокат Андрей Лепёхин.

Как сообщило Накануне.RU, в июле в квартире Галины Гориной прошли обыски, в ходе которых была изъята вся техника. В региональном СК тогда подтвердили, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела.

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В Челябинске прекращено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении активистки Стоп-ГОК

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Теги: Стоп-ГОК, СК, обыски, уголовное дело,



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