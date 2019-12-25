В особо крупном. В Зауралье силовики задержали бывшего замглавы Шадринского района и экс-сотрудников фирмы "Мультипласт"

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали бывшего заместителя главы Шадринского района Зауралья Вячеслава Рознина, экс-директора ООО "Мультипласт" Ивана Шумского и начальника ПТО "Мультипласта" Евгения Рябцева.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, задержания прошли 24 декабря - мужчин подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что с августа 2016 по июнь этого года замглавы Шадринского района Рознин вступил в сговор с Рябцевым и Шумским, цель была одна - похитить бюджетные деньги, которые были выделены в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Это касается выполнения работ под компактную жилищную застройку в селе Мальцево, а также на сетях водоснабжения села Верхозино. Были сделаны, подписаны и оплачены поддельные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн руб. - деньги были похищены.

Также с июня 2015 по апрель 2017 года Рябцев и Шумский сделали фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово под Курганом. Они также были подписаны и оплачены. Из бюджета было похищено 15 млн руб. Следует добавить, что компанию "Мультипласт" банкротил "Кетовский коммерческий банк", руководителем которого является главный "единоросс" Курганской области и депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев. 19 сентября этого года сотрудники ФСБ задержали бывшего главу Кетовского района Александра Носкова. Все это оказались звенья одной цепи.

На Носкова завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сейчас он находится в СИЗО. Суть обвинения в том, что в июне 2015 года Носков как кетовский чиновник в рамках целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года" заключил муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово.

Сейчас возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. Следователи провели более 20 обысков, в том числе в доме экс-замглавы района Рознина, а также у Рябцева, Шумского и их родственников.

В ближайшее время всем троим будут предъявлены обвинения.

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников в силовых структурах, задержанные в настоящее время дают признательные показания, которые пролили свет на "темные дела" других чиновников из правительства Курганской области. Под удар силовиков в самое ближайшее время могут попасть несколько бывших и действующих высокопоставленных лиц из правительства Курганской области.

Также известно, что имущество, добытое фигурантами дела, будет обращено в доход государства - в том числе то, которое записано на родственников злоумышленников.