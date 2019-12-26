В Кургане суд избрал меру пресечения задержанному экс-чиновнику Шадринского района и бывшим работникам фирмы "Мультипласт"

Курганский городской суд 26 декабря определился с мерой пресечения ранее задержанным бывшему заместителю главы Шадринского района Зауралья Вячеславу Рознину, экс-директору ООО "Мультипласт" Ивану Шумскому и начальнику ПТО "Мультипласта" Евгению Рябцеву, передает корреспондент Накануне.RU.

Рознин и Шумский отправились в СИЗО до 23 февраля 2020 года, Рябцев помещен под домашний арест. Всех троих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что Рябцев начал активно сотрудничать со следствием, "слив" данные на других возможных фигурантов этого дела, однако вины своей не признал.

Напомним, следствие считает, что с августа 2016 по июнь этого года Рознин вступил в сговор с Рябцевым и Шумским для личной наживы за счет бюджетных средств, деньги были выделены в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Это касается выполнения работ под компактную жилищную застройку в селе Мальцево, а также на сетях водоснабжения села Верхозино. Были сделаны, подписаны и оплачены поддельные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн руб. - деньги были похищены.

Также с июня 2015 по апрель 2017 года Рябцев и Шумский сделали фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово под Курганом. Они также были подписаны и оплачены. Из бюджета было похищено 15 млн руб.

В распоряжении Накануне.RU есть информация, что в самое ближайшее время силовики планируют возбудить уголовные дела в отношении некоторых бывших и действующих чиновников правительства Курганской области.