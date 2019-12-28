Еще один фигурант дела "Мультипласт" объявлен в розыск

Объявлен в розыск еще один фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере Михаил Третьяков. Скрывшийся, по мнению следствия, причастен к делу "Мультипласт", прогремевшему в декабре этого года.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД России по Курганской области, "за совершение тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с мерой пресечения заключение под стражу" разыскивается Третьяков Михаил Геннадьевич, являющийся жителем Шадринска.

Напомним, что 26 декабря по делу "Мультипласт" судом Курганской области уже была определена мера пресечения для заместителя главы Шадринского района Зауралья Вячеслава Рознина и экс-директора ООО "Мультипласт" Ивана Шумского (отправились в СИЗО до 23 февраля 2020 года). Начальника ПТО "Мультипласта" Евгений Рябцев поместили под домашний арест.

По версии следствия, преступники вступили в сговор с целью нажиться за счёт госбюджета, направленного на развитие сельских территорий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

МВД России по Курганской области просит граждан, владеющих какой-либо информацией по местонахождению Третьякова М.Г., сообщить по телефонам: (83522)42-12-98, (83522)49-41-61, 8-999-367-06-02, 8-999-367-00-61.