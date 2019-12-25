В Екатеринбурге офицер украл у Минобороны 3,8 млн рублей на "мертвых душах", среди которых была его жена

Суд в Екатеринбурге вынес приговор теперь уже бывшему начальнику медицинской службы войсковой части 45123, майору медслужбы запаса Виктору Малькову. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и отправили за решетку.

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Расследование показало, что с декабря 2011 по сентябрь 2017 года Мальков трудоустроил 12 человек (среди которых была и его жена) в подчиненную ему службу, а также в профилакторий летного состава. Ни один из этих людей на работу не ходил, но офицер исправно подписывал документы, на основании которых им выплачивались заработная плата, пособие по беременности и родам, а в последующем – и по уходу за ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СКР, в результате Минобороны России необоснованно выплатило более 3,85 млн рублей, из которых свыше 1,35 млн получил сам Мальков, а оставшиеся деньги – фиктивно трудоустроенные им "сотрудники". Впоследствии офицер полностью признал свою вину и даже частично возместил ущерб.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес свой приговор: 3,5 года лишения свободы и штраф в размере 100 тыс. рублей. Также Виктор Мальков обязан возместить военному ведомству свыше 2,87 млн рублей, а еще более 40,5 тыс. рублей - Свердловскому региональному отделению Фонда социального страхования.