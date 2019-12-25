11 Октября 2020
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Спорт В бывшем СССР За рубежом
Лев Яшин (2019) | Фото: mosfilm.ru

Легендарный советский вратарь Лев Яшин включен в символическую сборную всех времен

Известное испанское издание AS составило символическую футбольную сборную всех времен. Вратарем в ней стал легендарный советский голкипер Лев Яшин, передает корреспондент Накануне.RU.

Полностью состав символической сборной выглядит так: вратарь Лев Яшин (СССР); защитники Маркос Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Паоло Мальдини (Италия); полузащитники Йохан Кройф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Как сообщало Накануне.RU, в начале этого года авторитетный французский журнал France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола, поставив его на первое место в своем рейтинге.

А недавно внук Яшина Василий Фролов посетовал, что в академии московского "Динамо", за которое выступал голкипер, никто не знает, чем знаменит его дед.

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Легендарный советский вратарь Лев Яшин включен в символическую сборную всех времен

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Теги: Яшин, сборная, лучшие



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