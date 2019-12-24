Результаты опроса медиков: В успех нацпроекта "Здравоохранение" верят только 5%

В рамках девятого научного совета телеканала "Доктор" были представлены результаты масштабного опроса (более 1300 респондентов) среди участников профессиональной социальной сети "Доктор на Работе". Речь шла о национальном проекте 2019 года "Здравоохранение", цели которого - снижение смертности населения, ликвидация кадрового дефицита врачей, а также обеспечение всех пациентов качественной и своевременной медицинской помощью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе телеканала "Доктор", по результатам дискуссии, в которой приняли участие более 100 участников, в том числе руководители российских клиник, главный внештатные специалисты Минздрава РФ, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, представители общественных объединений, были отмечены положительные результаты первого года реализации проекта. Так, улучшение инфраструктуры отметили 12% участников опроса, 15,5% - закупку новых медицинских аппаратов. Участники научного совета отметили положительное влияние национального проекта "Здравоохранение" и выразили надежду на улучшение ситуации в будущем.

Однако, 57,5% опрошенных медиков заявили об ухудшении отношения к государственной политике в сфере здравоохранения. Среди негативных результатов названы: увеличение бумажной работы (73,3%), ухудшение обеспечения лекарственными средствами (53,9%), сокращение медицинского персонала (43,7%), уменьшение оплаты труда врачей (39,3%) и младшего медицинского персонала (28,5%) и выведение из эксплуатации медицинских препаратов без их альтернативной замены (30,5%).

Национальный проект должен достичь своих целей к 2024 году, однако при таком раскладе, в успех нацпроекта верят лишь 5% респондентов. Частично достижимыми цели проекта считают уже 33,5%, а практически недостижимыми - 53,3%. 8,2% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Увы, к 2019 году российская система здравоохранения уже исчерпала свои резервы. Об этом заявила Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По ее словам, чтобы исправить ситуацию необходимы дополнительные вложения. "820 млрд рублей в среднем в год к 3,3 трлн рублей в 2018 году. Думаю, нам найдут около 820 млрд рублей дополнительно к системе здравоохранения", - сообщила она. Денежные средства пойдут, в первую очередь, на кадры и первичное звено. Само же финансирование здравоохранения к 2024 году необходимо увеличить до 5% ВВП (вместо сегодняшних 3,5%). Это необходимо для увеличения показателей ожидаемой продолжительности жизни и снятия напряжения как среди медработников,так и среди пациентов.

Как сообщил генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, во всех странах люди так или иначе критикуют собственную систему здравоохранения, однако именно критика и недовольство и помогают двигаться дальше, постепенно выявляя несовершенство системы и решая проблемы.

"Система должна создать комфортные условия для врачей, обезопасить и оберегать их. Сравнивать нас с другими странами еще рано. Например, в Японии национальный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями начался с 1951 года, в Великобритании еще раньше", - подчеркнул Андрей Каприн.

Первый заместитель главы комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян на научном совете заявил, что Совет федерации возьмёт под контроль обеспечение лекарствами пациентов, больных муковисцидозом (тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте). Согласно разъяснительному письму, подготовленному для регионов Минздравом РФ, при закупке препаратов необходимо учитывать медицинские показатели пациента. К примеру, в случае индивидуальной непереносимости, к покупке допускаются препараты как по международному непатентованному, так и по торговому наименованию.

Участники научного совета сообщили также о росте напряжённости в отношении врачей и пациентов. С претензиями последних столкнулись 84,3% опрошенных медработников - пациенты стали меньше доверять врачам. Главной причиной участники совета считают, законодательную незащищенность работы медицинского работника.

Как сообщил Накануне.RU член комитета государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный: "Речь идёт, в первую очередь, об оперирующих специальностях, у которых риски максимальны: хирурги, анестезиологи, ревматологи. В практике многих стран их ответственность страхуется. У нас, к сожалению, этой страховки нет. Пока что вся ответственность возлагается на лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь. Конечно, это неправильно и должно быть пересмотрено".

С другой стороны депутат отмечает, что очень часто жалобы, предоставляемые пациентами, связаны не с деятельностью врача, а с материальной базой: отсутствие необходимых лекарств, положенных средств реабилитации и т.д. и уже идёт вопрос финансирования и адекватного функционирования системы, где сотрудники больниц не будут "оказываться крайними". Также Алексей Куринный отметил, что в 2020 году об ощутимом для пациентов прогрессе думать пока не приходится. В будущем году затраты ВВП планируется повысить с 3,4% до 3,8%. Однако, это несущественная разница, поскольку необходимый минимум затрат ВВП в сфере здравоохранения составляет целых 7%