Депутат: Граждане могут годами не посещать свою поликлинику, а на бумаге их все это время активно "лечат"

За два месяца акция "За справедливую медицину" выявила множественные нарушения в сфере здравоохранения. В ходе проведения всероссийской акции были выявлены ошибки в работе медперсонала как государственных, так и частных клиник, несоблюдение прав пациентов и невыполнение поручений президента в сфере здравоохранения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СР", на бумаге граждан "лечат", регулярно вакцинируют, проводят диспансеризацию и даже ставят диагнозы, однако на деле этих самых "пациентов" годами может не быть в поликлиниках. Еще больше настораживает обратная сторона картины, когда граждане, которым действительно нужна помощь, не получают её в нужное время и нужном количестве вместе со льготными лекарствами, положенными им по закону.

Ситуация усугубляется тем, что люди просто не знают о своих правах. Как рассказал депутат Госдумы, председатель партии "СР" Сергей Миронов: "Люди не знают, что частные клиники тоже работают по системе ОМС. И пациенты могут бесплатно, по полису, обратиться к платному специалисту. В медучреждениях об этой и других возможностях просто умалчивают. Поэтому в рамках партийного проекта наши активисты занимаются не только мониторингом, но и разъяснением прав граждан".

Сергей Миронов сообщил, что в рамках проекта осуществляется партийный контроль за соблюдением прав пациентов, медиков и поручений президента в сфере здравоохранения. Организаторы проекта посещают медучреждения даже в отдалённых пунктах для сбора реальных отзывов врачей и пациентов. Также осуществляется и прием обращения граждан.

В ходе мониторинга было выяснено, что зачастую не соблюдаются права граждан на бесплатную и одновременно качественную медпомощь, а также игнорируются права медицинский работников на достойную оплату труда. Ко всему прочему, не выполняются "майские" указы президента и недавние поручения главы государства по модернизации первичного звена здравоохранения. Глава "СР" также отметил и то, что нехватка врачей уже достигла 30%, а дефицит в регионах среднего и младшего медперсонала составляет в среднем 60%.

Сейчас планируется внесение законопроекта о бесплатном обеспечении граждан лекарствами. Данные, полученные в ходе мониторинга, послужат основой для законодательных инициатив "справороссов" - как на уровне региональных парламентов, так и в Госдуме.

"Необходимо возвращать прямое государственное финансирование медицины, без участия посредников-страховщиков, и повышать уровень бюджетных расходов с нынешних 3,5-4 до 7-8%", - говорит Сергей Миронов.