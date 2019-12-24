Системы телемедицины "Роснефть" внедряет на месторождениях и объектах компании

Пилотный цифровой проект по телемедицине функционирует в здравпункте на Хасырейском месторождении (предприятие входит в "РН - Северная нефть"), там установили видеосвязь с врачами Ненецкой окружной больницы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нефтяной компании, в октябре 2019 года ООО «РН – Северная нефть» сделало важный шаг в решении вопросов охраны труда и здоровья работников – запустило систему телемедицины на Хасырейском месторождении. Теперь нефтяники, которые трудятся в сотнях километров от населенных пунктов, могут дистанционно получить квалифицированную консультацию врача.

Реализация проектов по повышению доступности и качества медицинского обслуживания работников входит в число приоритетных направлений Стратегии «Роснефть – 2022», сообщили в пресс-службе компании "Роснефть".

В 2018 году компания приступила к созданию корпоративной телемедицинской сети, которая должна объединить здравпункты удаленных промышленных объектов и крупные региональные лечебно-профилактические учреждения.

В октябре 2019-го пилотный цифровой проект внедрили и в «РН – Северная нефть», дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть»: в здравпункте на Хасырейском месторождении была установлена видеосвязь с врачами Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре.

«На отдаленные месторождения Общества не всегда проходит сотовый сигнал, – рассказала ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Анна Авдеева. – Добраться оттуда до «цивилизации» можно только вертолетом или спецтехникой. В здравпунктах трудятся отличные специалисты, все они в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оказания догоспитальной медицинской помощи. Но бывают ситуации, когда без помощи или совета врачей фельдшерам зравпунктов не справиться. В таком случае у них теперь есть возможность по защищенному каналу связи позвонить или передать кардиограмму в диспетчерский телемедицинский центр и получить необходимую консультацию. Высококвалифицированные врачи Ненецкой окружной больницы – хирурги, реаниматологи, травматологи, кардиологи и неврологи – круглосуточно готовы прийти на помощь».

С первого января 2020 года к телемедицинской сети будут подключены еще пять месторождений «РН – Северная нефть», сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Роснефть".