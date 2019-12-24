Киев и Донбасс договорились до конца года обменять всех пленных

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции согласовала вчера обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. Обмен должен состояться уже до конца года.

Читайте также: Встреча с Путиным подняла рейтинг Зеленского

Условия обмена пока неизвестны, стороны делают разные заявления. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что договоренность включает обязанность Украины закрыть уголовные дела против лиц, подлежащих обмену. Украина об этом, естественно, не упоминает.

Представитель Украины в Контактной группе Валерия Лутковская заявила, что Украина сможет наконец вернуть пленных еще из Иловайского и Дебальцевского котлов. По ее словам, списки еще согласовываются. Но вероятность нового масштабного обмена очень велика, поскольку его анонсировал офис украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, на предыдущей встрече в Минске стороны не смогли договориться об обмене, так как Украина хотела менять только осужденных, а не вообще установленных, и исключить из обмена бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут", на которых "повесили" массовые расстрелы на "евромайдане". Однако сейчас Киев будто бы согласился освободить "беркутовцев", сообщает "Громадское ТВ" со ссылкой на свои источники. Такое решение принял президент, и Генпрокуратура дала указание судам оперативно изменить меру пресечения не только "беркутовцам", но всем тем, по кому еще нет судебного приговора (но не закрыть дела, на чем настаивает Донбасс применительно ко всем удерживаемым лицам).

"На Украине по тюрьмам и лагерям пошло движение. Приезжают сотрудники СБУ и прокуратуры. Проводят собеседования с политзаключенным на предмет обмена. Фотографируют. Собирают заявления на помилование у осужденных. По сведениям из Одесского СИЗО, собираются увозить на пункт подготовки к обмену уже сегодня-завтра", - написал вчера недавно освобожденный из украинской тюрьмы россиянин Игорь Климаковский.

При этом он отмечает, что Украина так и не собирается процессуально очистить тех, кого будет обменивать. И менять будет не всех. В том числе не отпустит россиянина Руслана Гаджиева, которого и в последний раз вероломно вычеркнула из списка.

Любопытно, что, по опросу группу "Рейтинг", жители Украины назвали главным событием уходящего года освобождение пленных и удерживаемых лиц, состоявшееся в начале сентября. Тогда это событие прибавило рейтинга Зеленскому.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что и сейчас он пытается сделать то же самое.

"У Зеленского две недели назад упал рейтинг, он этим крайне озабочен. Часть он смог отыграть после переговоров "Нормандской четверки" и теперь вот пытается дополнительно нагнать обменом. Однако сильно на рейтинг Зеленского это не повлияет", – прогнозирует политолог.