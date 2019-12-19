05 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Донбасс, переговоры, Минск (2016) | Фото: cxid.info

Украина отказалась от согласованного "Нормандской четверкой" обмена пленными

Украинская сторона отказалась от обмена пленными и удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР, который был согласован на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом заявила после вчерашних переговоров в Минске представитель ДНР в гуманитарной подгруппе омбудсмен республики Дарья Морозова.
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Она отметила, что позиция Украины - саботаж всех договоренностей.

Также Морозова сообщила, что Украина пытается разделить обмен на несколько этапов, "как это было в 2017 году и не привело ни к каким результатам". При этом Донбассу не представлен правовой механизм освобождения лиц, подлежащих обмену.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко вынужден был признать, что "договориться не удалось". Хотя при вступлении в должность новый президент Владимир Зеленский называл обмен пленными одним из своих приоритетов.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что причиной срыва стало то, что Украина в одностороннем порядке захотела изменить формулу обмена на "всех осужденных на всех осужденных" вместо прописанной в коммюнике "нормандской встречи" формулы "всех установленных на всех установленных". Также в Киеве постоянно напоминают, что не намерены проводить предусмотренную Минскими соглашениями амнистию.

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Украина отказалась от согласованного "Нормандской четверкой" обмена пленными

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, обмен пленными



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