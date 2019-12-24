Так себе год: треть россиян считает, что в 2019-м жить стало труднее

Более трети россиян (37%) считают, что уходящий 2019-й был труднее для страны, чем предыдущий год. 50% респондентов, впрочем, не заметили изменений, легче прошлого года 2019-й оценивают 14% граждан, это данные опроса Левада-центра, на которые ссылается РБК.

В то же время 35% респондентов заявили, что 2019 год был сложнее предыдущего конкретно для них и их семей. Для 51% опрошенных он был таким же, как 2018 год, а для 14% оказался легче, чем прошлый. В целом уходящий год был удачным для 61% россиян и неудачным для 29%, не смогли ответить на данный вопрос 11% респондентов.

По мнению 43% опрошенных Левада-центром, уровень жизни основной части населения страны за год изменился к худшему. Столько же (43%) считают, что положение не изменилось. Улучшения увидели только 13% респондентов. Большинство россиян назвали 2019 год средним (66%), хорошим его считают 17%, плохим — 12%, очень плохим — 3%, очень хорошим — 1%. Еще 1% опрошенных затруднились ответить.

Распределение материальных благ стало менее справедливым, заявили 41% респондентов. Не видят изменений 45%, а 7% считают, что ситуация улучшилась.