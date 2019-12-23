Новый главный "декоммунизатор" Украины неожиданно выступил против символики дивизии СС "Галичина" и демонтажа герба СССР

Новый глава украинского Института нацпамяти Антон Дробович сделал ряд неожиданных заявлений на пресс-конференции в Киеве.

Он заявил, что символика нацистской дивизии СС "Галичина" не способствует консолидации общества, так как "это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов", и не соответствует европейским нормам.

Также он сообщил, что памятник освободителю Киева от фашистов советскому генералу Николаю Ватутину у здания Рады сносить нельзя, поскольку там его могила. По его словам, нужно договариваться с родственниками. Поэтому закон о декоммунизации не подразумевает сноса памятника.

Кроме того, Дробович сказал, что снимать герб СССР с монумента "Родина-мать" очень дорого и "нужно искать более грациозный вариант".

При этом он добавил, что работа по переименованию продолжится.

Напомним, бывший одиозный глава Института нацпамяти Владимир Вятрович был уволен в сентябре. Вместо него 4 декабря был назначен 33-летний Дробович - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова. Вятрович раскритиковал его назначение и назвал "неправильным решением".

"Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - сказал тогда Вятрович.