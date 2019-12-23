09 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Родина-мать, Киев (2015) | Фото:

Новый главный "декоммунизатор" Украины неожиданно выступил против символики дивизии СС "Галичина" и демонтажа герба СССР

Новый глава украинского Института нацпамяти Антон Дробович сделал ряд неожиданных заявлений на пресс-конференции в Киеве.
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Он заявил, что символика нацистской дивизии СС "Галичина" не способствует консолидации общества, так как "это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов", и не соответствует европейским нормам.

Также он сообщил, что памятник освободителю Киева от фашистов советскому генералу Николаю Ватутину у здания Рады сносить нельзя, поскольку там его могила. По его словам, нужно договариваться с родственниками. Поэтому закон о декоммунизации не подразумевает сноса памятника.

Кроме того, Дробович сказал, что снимать герб СССР с монумента "Родина-мать" очень дорого и "нужно искать более грациозный вариант".

При этом он добавил, что работа по переименованию продолжится.

Напомним, бывший одиозный глава Института нацпамяти Владимир Вятрович был уволен в сентябре. Вместо него 4 декабря был назначен 33-летний Дробович - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова. Вятрович раскритиковал его назначение и назвал "неправильным решением".

"Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - сказал тогда Вятрович.

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Новый главный "декоммунизатор" Украины неожиданно выступил против символики дивизии СС "Галичина" и демонтажа герба СССР

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Теги: Украина, декоммунизация, Антон Дробович



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