09 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Николай Валуев (2014) | Фото:Накануне.RU

Валуев защитил Сталина от нападок Губерниева, назвав вождя "величайшим руководителем"

Депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев назвал Иосифа Сталина "величайшим руководителем нашего государства, оставившим свой след в истории великой страны". Так бывший спортсмен отреагировал на нападки комментатора Дмитрия Губерниева.
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Напомним, что спортивный комментатор федерального канала Матч ТВ Дмитрий Губерниев ранее нелестно отозвался о действиях генералиссимуса Победы в первые дни Великой Отечественной войны.

"Книги про войну читать очень тяжело – знания приумножают скорбь. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котёл… я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался", – цитирует слова комментатора сайт sports.ru.

Дмитрий Губерниев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Такие выражения в принципе считаю неприемлемыми, – ответил ему Валуев. – Это наша история, которую нельзя изменить и переписать, а можно и нужно изучать, помнить её и делать выводы".

Об этом депутат написал в своей веб-конференции, отвечая на один из вопросов пользователей, пишет портал championat.com.

Николай Валуев(2014)|Фото:Накануне.RU

Отметим, что распространённый миф, берущий своё начало из мемуаров Никиты Хрущёва, о том, что Сталин якобы бездействовал в первые дни Великой Отечественной войны, не раз разоблачался многими историками. Об этом говорят и, например, данные журнала посещений кабинета Сталина в Кремле, где, согласно записям, в конце июня 1941 года заседания проходили ежедневно.

Добавим, что на днях во многих регионах страны состоялись митинги, посвящённые 140-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.

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Валуев защитил Сталина от нападок Губерниева, назвав вождя "величайшим руководителем"

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Теги: Николай Валуев, Дмитрий Губерниев, Иосиф Сталин, Великая Отечественная война



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