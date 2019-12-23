В Кирове Boeing при посадке проскользил по ВПП

В аэропорту Кирова самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пишут СМИ.

Boeing 737 авиакомпании "Победа" прибыл из московского Внуково.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет.

РИА Новости сообщает, что самолет, зацепивший грунт одним шасси, при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу.

В самой авиакомпании заявили, что самолет из-за обледенения полосы только проскользил в сторону укрепленной обочины, выкатывания за пределы ВПП не произошло.

112 пассажиров спустились по обычному трапу, на перронном автобусе их отвезли в аэровокзал. Они ожидают резервный борт.