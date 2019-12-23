09 Октября 2020
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Снос здания (2020) | Фото: Накануне.RU

Закон о переселении из аварийного жилья, который раскритиковали в ГД, принял Совет Федерации

Совет Федерации одобрил поправки в федеральные законы, касающиеся переселения граждан из аварийного жилья. Ранее пакет документов одобрила Госдума, хотя многие депутаты критиковали рассматриваемый законопроект, передает корреспондент Накануне.RU.

"Федеральным законом вводятся дополнительные механизмы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация которых будет осуществляться при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил на заседании СФ сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий.

Закон ставит целью расселить к 2025 году более 660 тыс. человек из 12 млн кв. м аварийного жилья на территории 82 субъектов РФ.

Вот некоторые его положения:

- Устанавливается требование о включении в размер возмещения за изымаемое жилое помещение рыночной стоимости земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом; право органов государственной власти субъектов РФ на предоставление переселяемым гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, жилья по нормам предоставления.

- Установлена возможность расходования средств Фонда, средств региональных и местных бюджетов на приобретение жилых помещений, строительство домов, выплату гражданам возмещения, предоставление субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений, а также застройщикам, реализующим проекты по развитию застроенных территорий или комплексному развитию территорий.

- Предусматриваются особенности оказания регионам финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

"Документ подарком нашим избирателем не будет. Скорее наоборот. Выхолощено даже то, что было принято в первом чтении, не учитываются парламентские чтения. Не учитывается предложение президента ввести определения ветхого жилищного фонда. А суть теперь заключается в том, чтобы дать ипотеку малоимущим и переселить людей в маневренный фонд. Это разве политиканство? Это интриганство!" – возмущалась ранее документом депутат Госдумы Галина Хованская ("Справедливая Россия").

"К большому сожалению, позиция правительства обрубила хорошие начинания. А начинания такие: право выбирать жителям аварийного жилья между деньгами и альтернативным предоставляемым жильем, справедливая цена выкупа аварийного жилья. В аварийных домах часто живут малоимущие люди, пенсионеры, но им теперь фактически навязывается ипотека, с которой они не смогут справиться", - прокомментировал законопроект депутат Алексей Куринный (КПРФ).

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Закон о переселении из аварийного жилья, который раскритиковали в ГД, принял Совет Федерации

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Теги: переселение, аварийное жилье, фонд содействия реформированию жкх, ипотека, расселение



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