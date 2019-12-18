04 Октября 2020
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воронежская область, взрыв котельной, старый дом, жкх, ветхое жилье, мусор (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

"Это интриганство, а не подарок избирателям": Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Жилищный кодекс и другие профильные законы, касающиеся переселения из аварийного и ветхого жилья. Документ не поддержали фракции "Справедливая Россия" и КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Документ подарком нашим избирателем не будет. Скорее наоборот. Выхолощено даже то, что было принято в первом чтении, не учитываются парламентские чтения. Не учитывается предложение президента ввести определения ветхого жилищного фонда. А суть теперь заключается в том, чтобы дать ипотеку малоимущим и переселить людей в маневренный фонд. Это разве политиканство? Это интриганство!" – возмутилась депутат Галина Хованская ("Справедливая Россия").

"К большому сожалению, позиция правительства обрубила хорошие начинания. А начинания такие: право выбирать жителям аварийного жилья между деньгами и альтернативным предоставляемым жильем, справедливая цена выкупа аварийного жилья. В аварийных домах часто живут малоимущие люди, пенсионеры, но им теперь фактически навязывается ипотека, с которой они не смогут справиться", - прокомментировал законопроект депутат Алексей Куринный (КПРФ), заметив, что его фракция не поддержит документ в третьем чтении.

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"Это интриганство, а не подарок избирателям": Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья

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Теги: аварийное жилье, расселение, госдума



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