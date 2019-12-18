"Это интриганство, а не подарок избирателям": Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Жилищный кодекс и другие профильные законы, касающиеся переселения из аварийного и ветхого жилья. Документ не поддержали фракции "Справедливая Россия" и КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Документ подарком нашим избирателем не будет. Скорее наоборот. Выхолощено даже то, что было принято в первом чтении, не учитываются парламентские чтения. Не учитывается предложение президента ввести определения ветхого жилищного фонда. А суть теперь заключается в том, чтобы дать ипотеку малоимущим и переселить людей в маневренный фонд. Это разве политиканство? Это интриганство!" – возмутилась депутат Галина Хованская ("Справедливая Россия").

"К большому сожалению, позиция правительства обрубила хорошие начинания. А начинания такие: право выбирать жителям аварийного жилья между деньгами и альтернативным предоставляемым жильем, справедливая цена выкупа аварийного жилья. В аварийных домах часто живут малоимущие люди, пенсионеры, но им теперь фактически навязывается ипотека, с которой они не смогут справиться", - прокомментировал законопроект депутат Алексей Куринный (КПРФ), заметив, что его фракция не поддержит документ в третьем чтении.