26 Сентября 2020
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Григорий Родченков (2017) | Фото: ТАСС

Родченков: итоги Олимпийских игр в Лондоне и Сочи нужно пересмотреть

Информатор Всемирного антидопингового агентства, россиянин Григорий Родченков настаивает на пересмотре результатов Олимпийских игр 2012 и 2014 годов.

Он заявил о важности "наказать всех тех, кто занимался коррупцией в различных видах спорта…". Для этого, по мнению Родченкова, необходимо пересмотреть результаты Игр в Лондоне и Сочи, сообщает Lenta.ru.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) сегодня на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил. Запрет может коснуться и права проведения Екатеринбургом Универсиады в 2023 году.

Ранее президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин не исключил, что проведения соревнований у России может быть отобрано, "если для этого есть юридические и практические основания".

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Родченков: итоги Олимпийских игр в Лондоне и Сочи нужно пересмотреть

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Теги: Родченков, WADA, Олимпийские игры



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Развитие сюжета:

Ранее 21.12.2019 13:17 Мск В СКР заявили, что WADA не готовы сотрудничать по делу Григория Родченкова

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