В Перми ушло в суд дело об аварии, из-за которой наказана сотрудник полиции - признала виновника жертвой

Сотрудники главного следственного управление СКР завершили расследование дела об аварии, в которой участвовал автомобиль под управлением Сергея Ермакова. В аварии погиб пассажир, на которого изначально "переложили " вину за трагедию, сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уголовное дело о ДТП в полиции Прикамья возбудили только через год после аварии. Вскоре оно было передано в Центральный аппарат СК. Из-за незаконных действий следователя полиции Надежды Матвеевой утрачены основные вещдоки по делу – легковой автомобиль, одежда и медицинские документы Ермакова. Это позволило водителю врать следствию относительно того, где он был в момент аварии. То есть экспертам стало невозможно определить, на каком именно месте ехал Ермаков.

Сотрудники ГСУ СКР смогли в итоге собрать доказательства его вины. Ермакову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ). Он ждет приговора под домашним арестом, признал вину и дал признательные показания. Дело ушло в суд.

Ранее бывший следователь Надежда Матвеева признана судом виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с амнистией.