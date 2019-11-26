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Происшествия Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Перми могут отменить амнистию экс-следователя, предположительно, признавшего виновником аварии жертву

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию на решение, по которому амнистирована сотрудница полиции, якобы подтасовавшая факты в деле о гибели в аварии пассажира автомобиля, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, пять лет назад в производстве прикамской полиции было дело о гибели в ДТП выпускника лицея полиции Евгения Скорнякова. Пьяный водитель машины, где ехал Скорняков, врезался в грузовик. Материалы дела указывали на то, что погибший был пассажиром, но следователь якобы перетасовала их так, что пострадавший оказался виновником аварии. Из дела якобы исчезли улики, и даже машину полицейская вернула водителю, который ее утилизировал. Суд амнистировал экс-следователя в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне (амнистия 2015 г.). Основное уголовное дело – об аварии – расследуется.

Теперь решение Индустриального райсуда Перми об амнистии следователя обжаловано. Рассмотрение апелляции начнется в Пермском краевом суде в 10.40 28 ноября.

Добавим, в апреле 2018 г. отец погибшего, Николай Скорняков, побывал на личном приеме у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и добился передачи дела о гибели сына в центральный аппарат. Скорняков четыре года ищет справедливости в деле о гибели 22-летнего сына в аварии. Больше года полицейские не заводили уголовное дело, а возбудив, несколько раз прекращали. Позже из материалов исчезли вещественные доказательства. Только благодаря настойчивости отца, потерявшего сына, дело забрали у полицейских и передали в краевое управление СКР.

Разуверившийся в местных следователях, Скорняков обратился к Бастрыкину с просьбой забрать уголовное дело в центральный аппарат. Председатель удовлетворил эту просьбу, дав указание поставить дополнительные вопросы экспертам для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, проверка грозит полицейским, ранее "работавшим" с делом.

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Теги: апелляция, авария



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