06 Октября 2020
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Общество В России
SIM-карта (2015) | Фото: your-mobila.ru

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись всех сим-карт в России, сообщает РБК.

Кроме того, парламентарий предложил ведомству запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина или компании.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что в России активно развивается рынок серых сим-карт, несмотря на предпринимаемые меры.

В апреле сообщалось, что российские сотовые операторы приступили к тестированию технологии eSim, которая оставит в прошлом физические SIM-карты. Тесты прошли успешно: настройки профиля оператора удалось дистанционно передать на смартфон.

Технологию протестировал "Ростелеком", работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2.

При этом отмечалось, что у операторов нет необходимой инфраструктуры для введения eSim. В ФСБ считают, что в случае внедрения технологии возникнут сложности с применением в виртуальных сим-картах отечественной криптографии.

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Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт

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Теги: роскомнадзор, сим-карты



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