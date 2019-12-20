Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись всех сим-карт в России, сообщает РБК.

Кроме того, парламентарий предложил ведомству запустить федеральную платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у отдельного гражданина или компании.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что в России активно развивается рынок серых сим-карт, несмотря на предпринимаемые меры.

В апреле сообщалось, что российские сотовые операторы приступили к тестированию технологии eSim, которая оставит в прошлом физические SIM-карты. Тесты прошли успешно: настройки профиля оператора удалось дистанционно передать на смартфон.

Технологию протестировал "Ростелеком", работающий как виртуальный сотовый оператор (MVNO) на сети Tele2.

При этом отмечалось, что у операторов нет необходимой инфраструктуры для введения eSim. В ФСБ считают, что в случае внедрения технологии возникнут сложности с применением в виртуальных сим-картах отечественной криптографии.