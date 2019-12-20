06 Октября 2020
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Общество Свердловская область
народный сход, мусорный полигон, Шабровский (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловский общественник не поверил обещаниям министра не строить мусорный полигон, против которого протестуют жители

Мусорный полигон "Екатеринбург-Юг", строительство которого вызывает недовольство местных жителей, не будет размещен возле Большого Седельниково. Об этом в четверг заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По мнению общественника, лидера инициативной группы против строительства полигона Эдуарда Мансурова, пока рано говорить о том, что возведения на этом месте действительно не будет.

"Две вещи хочется сказать. Первое: немного удивляет, что данное высказывание прозвучало в день пресс-конференции Путина. Это накладывает определенный отпечаток недоверия на всю эту историю, но радует, что хоть какие-то подвижки есть. Второе: сегодня мы направим обращение на имя министра с тем, чтобы он официально направил свое замечание к проекту Генплана Екатеринбурга, который предусматривает в этом месте строительство мусоросортировочного завода. Чтобы слова министра не оставались только словами", - сообщил Накануне.RU Эдуард Мансуров.

народный сход, мусорный полигон, Шабровский(2019)|Фото: Накануне.RU

Общественник напомнил, что публичные обсуждения генерального плана уральской столицы еще идут. Ранее они были продлены до 27 декабря.

"Пока что, к сожалению, это заявление остается в одном ряду с прозвучавшими заявлениями Высокинского (глава Екатеринбурга Александр Высокинский, - прим. Накануне.RU) о том, что без согласия граждан там ничего не будет располагаться, а потом раз - и в Генплане появляется мусоросортировочный завод", - заключил Мансуров.

Напомним, недавно министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало новый проект территориальной схемы обращения с отходами, где указан мусорный полигон возле Большого Седельниково.

Объект МСК "Екатеринбург-Юг" планируется самым большим по объёму принимаемых ТКО(2019)|Фото: Эдуард Мансуров

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Свердловский общественник не поверил обещаниям министра не строить мусорный полигон, против которого протестуют жители

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Теги: Мансуров, полигон, Смирнов, строительство



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