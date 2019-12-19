05 Октября 2020
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Политика Сибирский ФО В России
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области (2015) | Фото: facebook.com

Путин рассказал, почему уволил Левченко: "Меня просили прислать других людей"

Владимир Путин прокомментировал отставку губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко "по собственному желанию". Он считает, что сложной ситуацией после наводнений должен заниматься "специалист, который хорошо разбирается в проблеме" (имеется в виду врио региона – замминистра МЧС).

Журналистка из Иркутской области отметила, что Левченко за годы своего губернаторства сделал много хорошего и работал эффективно, в частности, увеличил в два раза бюджет и темны развития при нем превысили общемировые (6%). Она отметила, что картина, которую транслируют по Иркутской области федеральные СМИ, не совсем соответствует реальности.

"Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, это не имеет к делу никакого отношения. У нас есть губернаторы из разных партий. Для меня не имеет это значения. Главное чтобы человек эффективно работал", - начал Путин.

Он заявил, что "в Иркутске много проблем". "Левченко не совсем плохо работал, нет, но ситуация слишком сложна, чтобы работать не спеша. А там уже и выборы на носу. Я ведь не сразу начал принимать эти отставки. Зима же на носу. Что мне люди говорили, когда я был там? Просили прислать других людей! Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Он старался, особенно на первом этапе", - прокомментировал Путин.

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Путин рассказал, почему уволил Левченко: "Меня просили прислать других людей"

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Теги: сергей левченко, увольнение, иркутская область



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