"Редкая глупость": историк опроверг мнение президента о Ленине

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о своём отношении к Владимиру Ленину, продолжив тем самым выступление на СПЧ. "Ленин не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд", - заявил глава государства.

По его мнению, Россия ранее была строго централизованной, а Ленин предложил фактически конфедерацию, где нации оказались "привязаны" к территориям и имели право выхода из состава страны. "Сталин был против этого, но в итоге принял ленинскую формулировку. (...) Они связали будущее страны со своей политической партией. Геополитические составляющие не учитывались при создании СССР. Это фундаментальная ошибка", - рассказал Владимир Путин.

В то же время он высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея: "На мой взгляд, этого не нужно делать. Надо просто идти вперёд и развиваться активно".

Историк Борис Юлин в беседе с Накануне.RU счёл подобную точку зрения "редкостной глупостью". Ленин, как подчеркнул эксперт, был не просто политиком, а великим государственным деятелем, создавшим могучее государство – Советский Союз.

Кроме того, он опроверг и доводы о централизованном характере государства – Финляндия, например, отделилась потому, что была связана личной унией с императором, она принадлежала не Российской империи, а конкретно императору. И после ликвидации монархии и Временного правительства она де-факто стала сразу независимой. Остальные объявили о своей независимости позже, но до того, как был создан Советский Союз, до Октябрьской революции.

"И на Украине это было, и в Польше, и в Закавказье. Ленин и его соратники это обратно собирали, и собирали на принципе равноправия. И работало это совершенно отлично, за всё время существования Советского Союза ни одна из республик не делала попыток отделиться, наоборот, новые присоединялись", – подчеркнул Борис Юлин.