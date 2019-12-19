Владимир Путин рассказал о "старичке-палаче" в органах госбезопасности

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о деле Ивана Голунова, поделился неожиданными подробностями из времени своей работы в органах госбезопасности.

"К нам приходил старичок, при виде которого все разбегались, а что это за старичок? В 37-м, когда начались чистки, в том числе и в органах безопасности, человек приходил на работу, на него заводили уголовное дело и вечером уже выдавали тело родственникам. А этот старичок приводил приговоры в исполнение", – рассказал президент.

Накануне.RU удалось связаться с историком спецслужб Александром Колпакиди. Его удивило такое описание процесса чисток.

"В жизни всё бывает, но я лично первый раз такое слышу", – отметил он, добавив, что подобное вообще невероятно, особенно в Ленинграде. "Это могло быть где-то в лагерях, на зоне, да и то, тело зачем будут выдавать? В любом случае было следствие и расстреливали не всегда в день приговора, некоторые ждали расстрела месяцами", – напомнил историк.