05 Октября 2020
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Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Владимир Путин рассказал о "старичке-палаче" в органах госбезопасности

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о деле Ивана Голунова, поделился неожиданными подробностями из времени своей работы в органах госбезопасности.

"К нам приходил старичок, при виде которого все разбегались, а что это за старичок? В 37-м, когда начались чистки, в том числе и в органах безопасности, человек приходил на работу, на него заводили уголовное дело и вечером уже выдавали тело родственникам. А этот старичок приводил приговоры в исполнение", – рассказал президент.

Накануне.RU удалось связаться с историком спецслужб Александром Колпакиди. Его удивило такое описание процесса чисток.

"В жизни всё бывает, но я лично первый раз такое слышу", – отметил он, добавив, что подобное вообще невероятно, особенно в Ленинграде. "Это могло быть где-то в лагерях, на зоне, да и то, тело зачем будут выдавать? В любом случае было следствие и расстреливали не всегда в день приговора, некоторые ждали расстрела месяцами", – напомнил историк.

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Владимир Путин рассказал о "старичке-палаче" в органах госбезопасности

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Теги: Путин, чистки, Колпакиди



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